السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير طاجيكستان لدى المملكة



الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة ممثلة بالمركز وطاجيكستان ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في طاجيكستان.

وأعرب السفير كريمي عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمتضررين في طاجيكستان في مختلف المجالات الإغاثية، خصوصًا خلال فترة الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من طاجيكستان.

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14:57ت م

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