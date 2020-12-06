، بدعم إغاثي الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية بمأرب يواصل تقديم خدماته ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر نوفمبر 2020م بتقديم 2,119 خدمة وُزعت على 659 مستفيدًا، حيث قُدّمت 53 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 46 فردًا، وتنفيذ 73 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 68 فردًا، وتقديم 79 خدمة في مجال تركيب الأطراف الصناعية استفاد منها 78 شخصًا، وتقديم 1,695 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 307 أفراد، كذلك جرى تقديم 25 خدمة في حالات الأطراف التقويمية استفاد منها 8 مراجعين، فيما قُدمت 194 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 152 فردًا.

مما يذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًا وعلميًا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية.

وتأتي هذه الخدمات الطبية في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته ومحافظاته كافة دون تمييز.

مشروع مركز الأطراف الصناعية محافظة مأرب