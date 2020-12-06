شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إصابات كورونا الجديدة في المملكة تحت الـ200 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (187) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات، وتسجيل (317) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,879) حالة.

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