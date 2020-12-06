شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بدور رجال الأمن في تحقيق الضبط خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بالدور الهام الذي يقوم به رجال الأمن، في تحقيق الضبط وحماية المجتمع، لاسيما في ظل الجائحة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومتابعة تطبيقها في مختلف المواقع، مشيداً بجهود مختلف الأجهزة، وبما قدمه مدير دوريات الأمن السابق خلال فترة عمله، متمنياً له ولخلفه التوفيق في مهام عملهم، موصياً اياهم بضرورة العمل وبذل الجهود للتطوير، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة -أعزها الله-.
من جابنهما قدم العميد العتيبي والحربي شكرهما لسمو أمير المنطقة على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكدين أن هذه التوجيهات حافز لهم لبذل المزيد، وتقديم أعلى الجهود لمواصلة النجاحات التي تحققت في القطاعات الأمنية.
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