شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 62 طناً من الخردوات والمواد الغذائية في حوش بكر بمكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.
وأكَّد «مكاوي» أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.
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