شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: لا تسجيل لأي مستحضر لإنقاص الوزن.. احذروا إعلانات «التواصل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من بعض الشركات التي تسوّق لمنتجات إنزال الوزن، التي يتم الإعلان عنها وبيعها من قبل مجهولين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت «الغذاء والدواء» أنه يتم الترويج لهذه المنتجات من خلال إيهام المستهلكين بأنها مسجلة رسمية لدى الهيئة، وهو ادعاء غير صحيح.
وقالت: لا يوجد مكمل غذائي أو مستحضر مسجل في المملكة لتخفيف الوزن، وبعد تحليل هذه المنتجات وجد أن أغلبها مغشوش بمواد دوائية.
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