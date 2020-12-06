، برعاية الفيصل.. "جامعة جدة" تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) والذي ينظمه مركز الجامعة للعمل التطوعي عن بعد مساء أمس السبت وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20-23 ربيع الثاني 1442هـ.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة جدة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية مراكز الأحياء، ومؤسسة مسك الخيرية، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية، وجمعية زمزم، وجمعية سفراء التطوع، وجمعية الشقائ ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ووقف كسوة السيدة عائشة، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي .

ويرعى الملتقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية .

رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان