شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة «حدود المسارات» في 4 مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الأدارة العامة للمرور ، اليوم الأحد، موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة «حدود المسارات» في 4 مدن
وأكد المرور على أنه تتبقى 3 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من (جازان - الطائف - الباحة – الجوف).
وكان المرور قد أوضح أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال.
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