آليات وقواعد تنظم التطوع الصحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد، الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي. أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد، الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي. وتهدف هذه الآليات إلى تنظيم التطوع الصحي وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي الصحي . كما تمكن من تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتنمية قدرات المتطوعين الصحيين وتوجيهها نحو الأولويات الصحية للنظام الصحي والمجتمع. بالإضافة إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة من المتطوعين الصحيين.

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