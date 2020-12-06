شكرا لمتابعة خبر عن المتطلبات الأولية للحلول التقنية المرتبطة بـ "الفاتورة الإلكترونية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل المتطلبات الأولية للحلول التقنية المتعلقة بحفظ وإصدار الفاتورة الإلكترونية. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل المتطلبات الأولية للحلول التقنية المتعلقة بحفظ وإصدار الفاتورة الإلكترونية. وقالت الهيئة إن من هذه المتطلبات، الاتصال بالإنترنت، ومراعاة اشتراطات وضوابط أمن المعلومات المطبقة بالمملكة. كما تضمنت هذه المتطلبات أن يكون الحل التقني قابل للربط مع أنظمة خارجية أخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر المتطلبات الأولية للحلول التقنية المرتبطة بـ "الفاتورة الإلكترونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.