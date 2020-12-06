شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم خروج المطلقة طلاقًا رجعيًا من بيت زوجها بدون إذنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم خروج المطلقة طلاقًا رجعيًا من بيت زوجها بدون إذنه

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " إن المرأة في طلاق الرجل في الطلقة الاولى والثانية، لها من الحقوق وعليها من الحقوق ماعلى الزوجة، فالعدة ليست فترة خارج عقد الزوجية.

وأضاف : المرأة لها حقوق النفقة، ولذلك لاتخرج إلا بإذن زوجها في هذه الفترة، ولايجوز الطلاق مرة أخرى في فترة العدة.