شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفين يقومون برمي المخلفات في الأماكن الممنوعة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): نفذت إدارة المراقبة والنظافة التابعة لبلدية غرب الدمام جولات رقابية لتحسين المشهد الحضري. نفذت إدارة المراقبة والنظافة التابعة لبلدية غرب الدمام جولات رقابية لتحسين المشهد الحضري. وأسفرت الجولات عن ضبط شاحنتين يقوم أصحابها برمي المخلفات في الأماكن الممنوعة. وأكدت البلدية أنه جاري العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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