شكرا لمتابعة خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية حماية الأسرة الأهلية ولجنة الأسرة بمجلس مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):برعاية مدير عام فرع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ فهد بن رقوش وقعت رئيس مجلس ادارة جمعية حماية الاسرة الاهلية سميرة خالد الغامدي و رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الغامدي مذكرة تفاهم مشترك للجمعية و مجلس الاسرة و هذه المذكرة ستفتح ابواب جديدة لعمل مبادرات مميزة بالمنطقة بالشراكة مع المجلس و ايضا جمعيات الاسرة المختلفة .
وحضر التوقيع كلا من المدير العام أ فهد بن رقوش و المدير التنفيذي لجمعية مودة و ايضا الجمعيات الاخرى التي وقعت مع المجلس جمعية ام القرى من مكة و جمعية طفولة آمنة و جمعية فتاة ثقيف.
و قد اكدت الغامدي ان الشراكات مع كل القطاعات هي خطوة مهمة و مميزة و تعطي العمل الاجتماعي و القطاع الثالث الغير ربحي قوة للتقدم و تميز في الاداء و انتشار اكبر و القيام بدور صحيح يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠ وتقدمت بالشكر لسعادة مدير عام فرع الوزارة علي دعمه الدائم و اللا محدود لقطاع الجمعيات .
و ايضا الشكر موصول لرئيس لجنة شئون الاسرة بامارة منطقة مكة المكرمة علي ثقته و اختياره لحماية ان تكون احد الشركاء ووعدت بعمل مؤسسي مميز يليق بوطننا ..
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية حماية الأسرة الأهلية ولجنة الأسرة بمجلس مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.