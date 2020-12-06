شكرا لمتابعة خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية حماية الأسرة الأهلية ولجنة الأسرة بمجلس مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

برعاية مدير عام فرع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ فهد بن رقوش وقعت رئيس مجلس ادارة جمعية حماية الاسرة الاهلية سميرة خالد الغامدي و رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الغامدي مذكرة تفاهم مشترك للجمعية و مجلس الاسرة و هذه المذكرة ستفتح ابواب جديدة لعمل مبادرات مميزة بالمنطقة بالشراكة مع المجلس و ايضا جمعيات الاسرة المختلفة .

وحضر التوقيع كلا من المدير العام أ فهد بن رقوش و المدير التنفيذي لجمعية مودة و ايضا الجمعيات الاخرى التي وقعت مع المجلس جمعية ام القرى من مكة و جمعية طفولة آمنة و جمعية فتاة ثقيف.

و قد اكدت الغامدي ان الشراكات مع كل القطاعات هي خطوة مهمة و مميزة و تعطي العمل الاجتماعي و القطاع الثالث الغير ربحي قوة للتقدم و تميز في الاداء و انتشار اكبر و القيام بدور صحيح يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠ وتقدمت بالشكر لسعادة مدير عام فرع الوزارة علي دعمه الدائم و اللا محدود لقطاع الجمعيات .

و ايضا الشكر موصول لرئيس لجنة شئون الاسرة بامارة منطقة مكة المكرمة علي ثقته و اختياره لحماية ان تكون احد الشركاء ووعدت بعمل مؤسسي مميز يليق بوطننا ..