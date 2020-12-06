طقس السعودية.. الأرصاد تنبِّه إلى هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن أحوال الطقس في منطقة جازان، تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل محافظات (الدائر – الريث – العارضة – فيفا – هروب) مشيرةً إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرةً إلى أن الحالة تشمل (الباحة – العقيق – المخواة – بلجرشي – بني حسن – قلوة) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا بشأن أحوال الطقس بمنطقة عسير تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا حتى الثامنة مساء، وتشمل محافظات (أبها – المجاردة – النماص – بارق – بلقرن – تنومة – خميس مشيط – رجال ألمع – محايل).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، والرياض، والشرقية) وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة وشرقها وجنوب غربها.

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