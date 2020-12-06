بشرى من الزعاق بشأن «أجواء المملكة».. وتحديد موعد دخول البرد الفعلي

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ الأجواء تستقر اليوم الأحد، مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة خاصة مع الصباح الباكر.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إنَّ الأجواء تستقر بدءًا من اليوم، ويستمر استقرار الطقس طوال الأسبوع». مشيرًا إلى أن هذه الأيام تعتبر «عتبة» الدخول إلى مرحلة البرد الفعلي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأحد موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية).

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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