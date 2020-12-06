السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1051 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أنه استلم 7554 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، جاء نتيجة 6503 عينات منها سالبة، والباقي إيجابية، وشملت حالة 864 جديدة و187 مخالطة.

وأشار إلى تسجيل 654 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 86 ألف و580 حالة، لا زال 28 ألف و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألف و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.

// انتهى //

13:40ت م

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طرابلس 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة في عموم ليبيا.وأوضح المركز أنه استلم 7554 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، جاء نتيجة 6503 عينات منها سالبة، والباقي إيجابية، وشملت حالة 864 جديدة و187 مخالطة.وأشار إلى تسجيل 654 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 86 ألف و580 حالة، لا زال 28 ألف و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألف و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.// انتهى //13:40ت م0052

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