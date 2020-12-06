السعودية اليوم / مليون ونصف مستخدم خلال 3 أشهر لنظام التعلم الإلكتروني بجامعة نجران



نجران 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أصدرت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، إحصائية بالخِدْمات الإلكترونية التي تقدمها للطلاب والطالبات لمواصلة الدراسة عن بُعد، في الفترة من 11 محرم إلى 11 ربيع الثاني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أن المستخدمين للخِدْمات الإلكترونية من طلاب وطالبات الجامعة تجاوزُوا مليونًا و 466 ألف مستخدمٍ ومستخدمة ، فيما بلغت عدد لوحات المناقشة أكثر من 36 ألفا ، وتجاوزت الملفات المستعرضة 33 مليونا و 331 ألف ملف،كما جرى إنشاء 301 ألف جلسة افتراضية ، وتجاوز الحاضرون فيها مليونًا و 408 آلاف، فيما بلغ الحاضرون الفريدون 913 ألفا و508 مستخدمين.

وأكد وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خالد آل عامر، أن عدد بطاقات الدعم الفني بلغت 3307 ، فيما بثت العمادة 177 رسالة توعوية للطلاب والطالبات،و53 فيديوا تعليميا للطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس بالخِدْمات الإلكترونية والتعلم عن بُعد.

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13:34ت م

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