السعودية اليوم / أكثر من 87 ألف مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن" في حائل



حائل 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن" خِدْماتِها في حائل لـ 87081 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

12:55ت م

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حائل 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" خِدْماتِها في حائل لـ 87081 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع.// انتهى //12:55ت م0043

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