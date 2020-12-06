السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 2423 بلاغاً عبر 940



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

تلقت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 11 - 18 من الشهر الجاري 2423 بلاغاً عبر نظام البلاغات 940، جرى معالجتها عن طريق الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، ومتابعة جودة الخدمات عن طريق إدارة العناية بالعملاء.

من جهة أخرى أجرت إدارة الخدمات الشاملة بخدمة العملاء تعديل 287 صكاً، وتسجيل 117 صكاً جديداً، وتجزئة 70 قطعة أرض، وإتمام 80 معاملة لاشتراطات البناء.

وأوضح المدير العام لخدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني أن الأمانة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين - عن بُعد - عن طريق مبادرة "مخدوم وأنت في بيتك" عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث تم خدمة 679 عميلاً خلال الأسبوع الماضي من خلال هذه المبادرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وأشار حلواني إلى إجراء 25 مقابلة للعملاء مع معالي أمين العاصمة المقدسة عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، إضافةً إلى تخصيص مقر للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، للتواصل وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار جائحة "كورونا"، مبيناً إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي، ومنصة بلدي، مؤكداً مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

// انتهى //

12:45ت م

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مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واستلقت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 11 - 18 من الشهر الجاري 2423 بلاغاً عبر نظام البلاغات 940، جرى معالجتها عن طريق الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، ومتابعة جودة الخدمات عن طريق إدارة العناية بالعملاء.من جهة أخرى أجرت إدارة الخدمات الشاملة بخدمة العملاء تعديل 287 صكاً، وتسجيل 117 صكاً جديداً، وتجزئة 70 قطعة أرض، وإتمام 80 معاملة لاشتراطات البناء.وأوضح المدير العام لخدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني أن الأمانة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين - عن بُعد - عن طريق مبادرة "مخدوم وأنت في بيتك" عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث تم خدمة 679 عميلاً خلال الأسبوع الماضي من خلال هذه المبادرة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحفاظاً على سلامة المواطنين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.وأشار حلواني إلى إجراء 25 مقابلة للعملاء مع معالي أمين العاصمة المقدسة عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، إضافةً إلى تخصيص مقر للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، للتواصل وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار جائحة "كورونا"، مبيناً إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي، ومنصة بلدي، مؤكداً مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.// انتهى //12:45ت م0040

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