السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل رئيس هيئة حقوق الانسان



جدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم , معالي رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور عواد بن صالح العواد ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام بن محمد آل محسن .

ونوه سموه خلال الاستقبال بأعمال الهيئة الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي .

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12:41ت م

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