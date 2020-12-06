السعودية اليوم / الهند تسجل 36011 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 482 حالة وفاة و36011 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 140182 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 9644222 إصابة بالفيروس التاجي.

وأفادت الوزارة أن عدد حالات التعافي وصل 9100792 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

// انتهى //

12:40ت م

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نيودلهي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 482 حالة وفاة و36011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضي.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 140182 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 9644222 إصابة بالفيروس التاجي.وأفادت الوزارة أن عدد حالات التعافي وصل 9100792 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //12:40ت م0037

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