هدف يدعم ثلاث مهن في برنامج تمهير ضمن مبادرة توطين المهن

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ثلاث مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) تعزيزاً لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج “تمهير”، المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

وتجدر الإشارة، إلى أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب. كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير .