هيئة تقويم التعليم والتدريب تحدد إجراءات دخول اختبار الرخصة المهنية

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب إجراءات دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن تم تدشين النظام رسمياً مطلع ديسمبر الحالي.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه بعد اكتمال دخول المختبرين للقاعة ستوزَّع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي لذا يجب المحافظة على سلامتها وبعد ذلك وبناءً على تعليمات مشرف القاعة ستقوم بالتزامن مع زملائك بتعبئة الوجه الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من الاستمارة.

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الوجه الثاني من اختبار الرخصة المهنية هو صفحة الإجابة حيث يجب الاستماع جيدًا إلى تعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها، بعد ذلك سيسمح للجميع بفتح كراسات الأسئلة والبدء في الاختبار، مشيرة إلى أنه في حالة كان لديك أي استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إلّا أن ترفع يدك ليأتي من يساعدك من المشرفين.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن جميع الأسئلة في اختبار الرخصة المهنية من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تُظلَّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف، وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر المختبر معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطاً.

وتابعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه ستكون هناك قرابة 60 دقيقة بين دخول قاعة اختبار الرخصة المهنية وبداية الاختبار لذا على المُخْتَبِر أن يكون مستعدًّا للجلوس قرابة 3 ساعات.

