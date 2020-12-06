شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يناقش مع رئيس هيئة حقوق الإنسان تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام محمد آل محسن.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات وتعزيز آلية حسن التعاون المشترك.
يذكر أن الهيئة بمختلف فروعها تواصل تقديم أعمالها وخدماتها في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
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