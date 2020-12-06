شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أعمال أول جمعية سعودية للسياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقدت الجمعية العمومية للمجلس التأسيسي للجمعية التعاونية للخدمات السياحية لمنطقة مكة المكرمة اجتماعها الأول، بعد صدور موافقة وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بتأسيس الجمعية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أحمد بن شيخ بافقيه رئيساً للمجلس وأحمد عبدالعزيز صقر نائباً للرئيس، وعضوية كل من عبدالله سلمان الجهني وأيمن بهاء الدين سراج وطارق حمزة شلبي، وعبدالله أسامة فلالي وسلطان عصام حافظ، بالإضافة إلى تحديد رؤساء اللجان وهم عبدالله الجهني للجنة الشؤن المالية والإدارية، والمهندس طارق شلبي للجنة الإعلام والتسويق والاستثمار وأيمن السراج للجنة الشؤون القانونية والدكتور عبدالله الشريف للجنة التدريب والتأهيل.

وتسعى الجمعية لأن تكون أحد الروافد التنموية التي تحقق رؤيه المملكة 2030 في محور الخدمات السياحية، وتنمية هذا القطاع الحيوي من خلال الطاقات الوطنية المؤهلة.