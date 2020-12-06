شكرا لمتابعة خبر عن "الغاز": قرار من المحكمة بصرف النظر عن الدعوى المقامة من وزارة النقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، عن استلام ممثل الشركة من الدوائر المرورية في المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض يوم الخميس 3 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة أن القرار بخصوص القضية المقامة من وزارة النقل ضد الشركة والمتضمن صرف النظر عن دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) من هذه الدعوى.

وأكدت الشركة على أن هذا الحكم يعد حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

ويذكر أنه في 1 نوفمبر 2012، وقع حادِث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع على طريق خريص مع تقاطع طريق الشيخ جابر "شرقي الرياض"، نجم عنه انقلاب الناقلة، ما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة وانفجارها.