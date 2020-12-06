شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق "القريات - طريف" أمام حركة الشاحنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق قبل قليل إعادة فتح طريق القريات - طريف أمام حركة الشاحنات والذي تم إغلاقه بسبب الضباب صباحاً . أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق قبل قليل إعادة فتح طريق القريات - طريف أمام حركة الشاحنات والذي تم إغلاقه بسبب الضباب صباحاً . وأكد " أمن الطرق " أن الطريق أصبح سالكاً الآن بعد زوال العائق ، مطالبين الجميع بالإلتزام بتعليمات السلامة المرورية . وكان الطريق قد تم إغلاقه مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الضباب الكثيف. إقرأ أيضاً :

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