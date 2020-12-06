شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الحازمي تشارك في اليوم العالمي للتطوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي، أطلقت بلدية الحازمي فعالية ومبادرة بحديقة الحازمي ، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني إن البلدية تحرص دائماً على المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات التطوعية المتنوعة، إذ شارك المتطوعين ومتطوعات على مستوى المراكز التابعة للبلدية في تفعيل المبادرات في عددٍ من المواقع وسط مشاركة الصغار والكبار.

وأضاف: من المبادرات التي أُقيمت «عسير كذا أجمل»، و«وحديقتي مسؤوليتي»، فيما تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إقامة هذه المبادرات التطوعية، وأن جميع المبادرات كانت بمتابعة وإشراف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وأمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي.

أوضاف القرني أن أعمال المتطوعين تنوعت ما بين طلاء الجداريات، وغرس الأشجار، والمشاركة في نظافة الحدائق، والرسم، وتوزيع المعقمات، والكمامات إلى جانب توزيع المنشورات عن ثقافة التطوع.