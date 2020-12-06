بالصور.. شؤون الحرمين تسهل أداء العمرة لعددٍ من الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استقبال عددٍ من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية لتأدية صلاة العشاء مساء اليوم، وأداء مناسك العمرة وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسجد الحرام.

وكان في استقبالهم الوكيل المساعد للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام الأستاذ محمد باتي، وسعادة المدير العام لإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ فيصل الجودي، وسعادة مدير إدارة الظواهر السلبية الأستاذ بندر خوج وسعادة وكيل خدمات التنقل الأستاذ عبد الله الجهني.

وتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم بمشاركة العديد من الإدارات العامة بالرئاسة منها (إدارة الإعلام والاتصال، وإدارة الحشود، والتفويج، وخدمات التنقل، وسقيا زمزم، والعمل التطوعي، والخدمات الاجتماعية، والأمن بالمسجد الحرام)، وتم توزيع الأساور التي تساعد مقدمي الخدمة على التعاون معهم أثناء تواجدهم بالمسجد الحرام، وكما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية عن طريق كتابتها لهم بطريقة (برايل) للمكفوفين، وتوزيع الكمامات والمعقمات.

من جهة أخرى عبر الأشخاص ذوو الإعاقة عن عظيم شكرهم لما قدم لهم من خدمات توفرها حكومة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

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