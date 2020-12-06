«الصخري» يتوقع الحالة الجوية لعدة أيام على معظم مناطق المملكة

تصاحبها موجة برد من خفيفة إلى متوسطة
توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أن تستقر الأجواء في معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد ولعدة أيام مع موجة برد خفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى أنه لا بوادر لحالة مطرية.
وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعد أن حظيت العديد من مناطق المملكة بالغيث والخيرات خلال الأيام الماضية؛ تستقر الأجواء في معظم المناطق ابتداءً من هذا اليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1442 الموافق 6 ديسمبر 2020 ولعدة أيام مع موجة برد خفيفة إلى متوسطة»، مضيفًا أنه «حتى الآن لا توجد عبر المواقع بوادر حالة مطرية جديدة.. والله أعلم».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماءً غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.
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