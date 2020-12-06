

أبها 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة بيشة غداً " ملتقى التعليم عن بعد " .

وبين مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر آل جافل أن الملتقى على مدى أسبوع يهدف إلى تطوير العملية التعليمية الافتراضية والتعرف على أساليب وأدوات التدريس عن بعد وتحسين نواتج التعليم والتعلم وتوظيف التقنية ،إلى جانب تطوير أدوار المعلم المعرفية والتقنية.

ويستهدف الملتقى الطلاب والمعلمين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وقادة ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.

// انتهى //

11:58ت م

0029





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم بيشة يطلق غداً " ملتقى التعليم عن بعد " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.