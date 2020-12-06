السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت بلجيكا اليوم عن تسجيل 112 وفاة و2485 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 17254 وفاة و589942 إصابة بالفيروس التاجي.

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11:36ت م

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بروكسل 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأعلنت بلجيكا اليوم عن تسجيل 112 وفاة و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 17254 وفاة و589942 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //11:36ت م0026

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