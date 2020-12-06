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شركة الغاز تكشف آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن استلام ممثل الشركة من الدوائر المرورية في المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض يوم الخميس ١٨- ٤ – ١٤٤٢هـ الموافق ٠٣ – ١٢ – ٢٠٢٠م بخصوص القضية المقامة من وزارة النقل ضد الشركة والمتضمن صرف النظر عن دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها “شركة الغاز والتصنيع الأهلية” من هذه الدعوى.
وأوضح بيان نشرته السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذا الحكم يعد حكماً ابتدائياً قابلٌ للاستئناف.
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