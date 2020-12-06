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فيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بـ غسل الأموال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود بغسل الأموال؛ موضحة أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية: الإيداع، التغطية، الدمج.
وأوضحت البنوك السعودية، أن الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مرحلة الدمج والتي تشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.
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