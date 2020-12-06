تعليق تداول سهم الأهلية للتأمين التعاوني

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تعليق تداول أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 21/04/1442هـ الموافق 06/12/2020 م للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

يأتي ذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لدمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وإلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 21/04/1442 هـ الموافق 06/12/2020 م.



