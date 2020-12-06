دبلومات مسائية للرجال والنساء من حملة الثانوية بجامعة طيبة

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة عن بدء التسجيل في برنامج الدبلومات المسائية برسوم دراسية لحملة شهادة الثانوية العامة بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج مصنف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحملة الثانوية العامة – لمدة عامين دراسي.

ومن ضمن شروط القبول:أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية (إن وجدت) مع ضرورة سداد الرسوم الدراسية بعد الترشيح على البرنامج مباشرة.

آلية القبول: تعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر بوابة القبول الالكتروني وإرفاق صورة بصيغة PDF لكل من شهادة الثانوية العامة المطلوبة والهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين.

وسيتم إصدار أرقام للمرشحين عبر رسائل نصية للجوال المسجل في نموذج طلب الالتحاق لسداد الرسوم الدراسية، على أن يُسدد المتقدمون الرسوم عبر نظام (سداد) باسم جامعة طيبة ورقمها المفوتر (106) باستخدام رقم الترشيح المرسل على جوال المرشح.

وأوضحت الجامعة أنه لن يتم القبول النهائي وإصدار الأرقام الجامعية إلا بعد سداد الرسوم الدراسية.

وأشارت إلى أن مدة الدراسة في البرنامج (سنتين) بواقع فصلين دراسيين في كل عام والبرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدة البرنامج الأساسية.

وبينت أن نظام الدراسة في البرنامج عن طريق الانتظام في الفترة المسائية، وحسب التقويم الجامعي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

وسيتم تنفيذ البرنامج بعد استيفاء الحد الأدنى من عدد الطلاب والطالبات المسددين للرسوم الدراسية، وفي حالة عدم تنفيذ البرنامج سيتم إعادة الرسوم المدفوعة كاملة، مع العلم أن نهاية التقديم في يوم 7 جماد أول 1442 هـ .

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).

