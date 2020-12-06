شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تراجع إصابات «كورونا» اليومية إلى 190 حالة.. وتعافي 324 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (190) إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 358526 حالة، بينها 4010 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 603 حالات حرجة.

كما سجلت الوزارة 324 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 348562 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (4954) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، كما أشارت الوزارة إلى إجراء 34261 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأحد أهم وسائل الوقاية من الفايروس المستجد كوفيد-19، ونصحت عند الخروج من المنزل بارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماشية، أو غطاء محكم على الفم والأنف. ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جددت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة من لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنها نتيجة مخالطة مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.