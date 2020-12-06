السعودية | إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية

شكرا لقرائتكم إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول مغردون على موقع تويتر، السبت، مقطع فيديو للحظة تشكُّل إعصار قمعي ضخم في الروسان شرقي سكاكا بمنطقة الجوف شمال السعودية.

وأظهر الفيديو لقطات نادرة للإعصار القمعي، الذي لم تشهد الجزيرة العربية مثله من قبل، حيث بدا أنه يصل ما بين السماء والأرض.

وأبان المقطع أن الإعصار القمعي الضخم في الروسان شكل موجة غبارية حوله، فيما أكد مختصون أن الإعصار القمعي من الدرجة المدمرة.

إلى ذلك قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، إن "التورنيدو" الذي تشكل جنوب شرق سكاكا الجوف، مساء أمس (السبت)، يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في المملكة.

"شديد الاضطراب"

وأوضح "المسند" أن "التورنيدو" هو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، مشيراً إلى أنه يحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5 كم، وقد يصل إلى أقل من 100م فقط.

وأوضح أن سرعة تحرك "التورنيدو" تقدر أفقياً (عادة) ما بين 37-75 كم/ساعة، لافتاً إلى أن سرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200 كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة) عندها يستطيع حمل الإبل أو السيارة.

وأشار إلى أن هذا الإعصار لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان، مضيفا أن الضغط الجوي في عين "التورنيدو" منخفض انخفاضاً شديداً قد يصل إلى 800 ملي بار.