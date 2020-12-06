شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الأجواء مستقرة طوال الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، استقرار الأجواء اعتباراً من اليوم، الاحد.
وشملت توقعاته انخفاض محسوس لدرجات الحرارة خاصة مع الصباح الباكر، واستمرار هذا الأستقرار طوال هذا الأسبوع.
ولفت إلي أن هذه الأيام تعتبر عتبة دخولنا إلى مرحلة البرد الفعلي.
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