شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف موعد انتهاء حالة سقيا الممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن انتهاء حالة سقيا الممطرة مساء أمس السبت.

وقال الحصيني إن الحالة واسعة شملت أجزاء واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت 10 أيام.

وأشار إلى أن الحالة شملت أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك جرت السيول وفاضت بعض السدود و امتلأت بعض الفياض.

وأضاف : حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة "الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة".