شكرا لمتابعة خبر عن “الهلال الأحمر” بالحدود الشمالية يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية "مساعد غالي العنزي "، بأنه بناء على ما ورد من تحذير من المركز الوطني للأرصاد بشأن تقلبات الأجواء، وبتوجيهات من مدير عام الفرع الدكتور ثامر اسماعيل يتيم رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ، مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية .

كما أكد “ المتحدث الرسمي ” أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ طبي أو مرضي أوعبر تطبيق أسعفني .