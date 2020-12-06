الشيخ “الماجد” يوضح حكم مَن اكتشف بعد الصلاة أن ثيابه بها نجاسة (فيديو)

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أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، حكم الصلاة التي أداها الشخص واكتشف بعدها وجود نجاسة في ثيابه. وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الصلاة في تلك الحالة صحيحة ولا تأثير لهذه النجاسة على إبطالها. وأضاف أن الصلاة صحيحة كون الشخص كان يجهل وجود نجاسة في ثيابه أو نسي بعدما علم بها ودخل في الصلاة. Source akhbaar24.argaam





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