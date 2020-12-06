مختص في البرمجة يكشف أشهر أساليب الاحتيال واختراق الجوالات (فيديو)

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كشف المختص في البرمجة، مشاري الروقي، أشهر طرق اختراق الجوالات واستخدام ذلك في ابتزاز أصحابها.
وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الوصف الدقيق لتلك المحاولات هو الاحتيال، خاصة وأنها لا تعتمد على أكواد إلكترونية، ولكنها ترتكز بشكل رئيس على عملية الخداع عن طريق الهندسة الاجتماعية.
وأوضح أن أشهر طرق الخداع، تتلخص في حصول الهاكرز على صور لشقيق الشخص المطلوب خداعه عبر إنستجرام، ثم القيام بعمل حساب يحمل صورته، ويتواصلون من خلاله مع الشخص المراد خداعه.
وأبان أن هذه الطريقة تساعدهم في التواصل مع هذا الشخص بشكل ودي دون إثارة أي شكوك من جانبه، ومن ثم الحصول على معلومات مهمة منه.
وقال إن معظم تلك الهجمات يقوم بها أشخاص غير سعوديين، مشيرًا إلى أنهم يحاولون دومًا إتقان اللهجة السعودية لإشعار الشخص المراد خداعه بالاطمئنان.
Source akhbaar24.argaam
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