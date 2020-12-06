استشاري طب الأسرة يفسر حالات النسيان السريع وفقدان الذاكرة المؤقت لدى بعض الشباب (فيديو)

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فسّر استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور عواد الذايدي، حالات النسيان السريع وفقدان الذاكرة المؤقت لدى بعض الشباب.
وأكد خلال حديثه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن حالات النسيان المتكرر وفقدان الذاكرة المؤقت قد يرجع إلى غياب التركيز لدى بعض الشباب، وهو ما يتسبب في تكرار الأسئلة عن بعض الأشياء والمواعيد وغيرها.
وقال الذايدي إن فقدان الذاكرة لدى كبار السن هو أمر طبيعي، ويرجع بشكل رئيسي إلى استهلاك الذاكرة على مر السنين، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث لدى معظم أجهزة الجسم مع تقدم العمر.
Source akhbaar24.argaam
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