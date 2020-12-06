«شؤون الحرمين» تحتفي باليوم العالمي للتطوع

تحتفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة «اليوم العالمي للتطوع» بعددٍ من الفعاليات والمبادرات، وذلك من منطلق حرصها على المشاركة والتفاعل مع المجتمع.

وجهزت الرئاسة لهذا اليوم عددًا من الفعاليات والمبادرات في مجال العمل التطوعي بالحرمين الشريفين، وذلك تحقيقًا لمبدأ العمل التطوعي في الإسلام، والذي جاء بالحث على العمل التطوعي والسعي للخير في مجالات الحياة كافة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا.