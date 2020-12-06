طقس الأحد: فرصة لهطول أمطار على أجزاء متفرقة من المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأحد موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية).

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.