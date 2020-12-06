متحدث «الصحة» يستعرض الأحد مستجدات الموجة الثانية من «كورونا»

يتناول خريطة الإصابات الأسبوعية في المملكة
يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر مستجدات كورونا، الأحد، إحصائيات الحالات في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لها.
كما يتناول العبدالعالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لكورونا والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية في المملكة.
ويكشف المتحدث أيضًا تفاصيل مبادرة الوزارة «عيونك تكفي»، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال 937.
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