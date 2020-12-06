الهلال الأحمر بالرياض يحتفي باليوم العالمي للتطوع

أثنى رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسى على المتطوعين وما يبذلونه من عطاء في خدمة المجتمع من خلال تخصيص أوقات خارج عملهم الرئيس.

جاء ذلك خلال احتفاء الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مساء اليوم السبت، بقاعة الشيخ عبدالله النعيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي باليوم العالمي للتطوع تحت شعار «معًا نستطيع بالتطوع».

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر إن ما يقوم بهم المتطوعون من أعمال تعكس العمق الإنساني الذي بداخلهم من خلال سعيهم الدؤوب في مساعدة الناس وإدخال الفرح في قلوبهم وتخفيف آلامهم بدون مقابل، ولذا نحن في الهيئة نهتم كثيرًا في الاحتفال والاحتفاء بهذه اليوم من خلال تكريم رواد العمل التطوعي وهم نموذج حقيقي في العمل الخيري من منسوبي التطوع في الهيئة.

وأكد أن الهيئة ومنسوبيها تفخر بوجود شباب وفتيات سعوديين يقدمون أنفسهم قبل كل شيء من أجل خدمة الناس تحت مظلة التطوع في الهيئة.

وفي كلمة ألقاها مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي أكد أن التطوع أحد ركائز المجتمع بشكل عام والهيئة بشكل خاص؛ حيث إن المتطوعين تحت مظلة الهيئة يقدمون خدمات كبيرة سواء في التخصصات الطبية والصحية أو المهن الأخرى التي من المُتَطلَّع التطوع فيها، فنحن في الهيئة نحاول بقدر المستطاع أن يكون تحت مظلتنا كوكبة من المتطوعين في جميع المجالات والاحتياجات لخدمة الهيئة أو المجتمع بشكل عام؛ حيث ساهم التطوع خلال كورونا في دعم الهيئة سواء بنقاط الفرز أو غرفة العمليات والمستودعات والصيانة.

بعد ذلك كرم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. جلال العويسى رواد التطوع من المتميزين وشركاء النجاح من المشاركين في الحفل، وفي النهاية سلم د أحمد الخريصي عضوية التطوع لرئيس الهيئة د جلال العويسى.