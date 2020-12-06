، خبراء يحذّرون من الجلوس فترات طويلة: 6 مخاطر مزعجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قد يتسبّب في أضرار صحية كبيرة قد تصل إلى حد الموت المبكر

يحذّر خبراء الصحة دائماً من مخاطر الجلوس فترات طويلة، خصوصاً أن أبحاثاً سابقة وجدت أن نسبة كبيرة من البشر تقضي 6 ساعات على الأقل يومياً في وضعية الجلوس.

ونقلت اليوم شبكة سكاي نيوز عربية، عن موقع "ويب طب"، أن الجلوس فترات طويلة طوال اليوم قد يتسبّب في أضرار صحية كبيرة؛ قد تصل إلى حد الموت المبكر.

وفيما يلي بعض مخاطر الجلوس فترات طويلة:

1- ضعف في القدمين وعضلات الأرداف: ما لا يتم استخدامه يتعطل ويضعف بسرعة. هذه قاعدة تنطبق أيضا على عضلات النصف السفلي من الجسم، وحين تصاب عضلات القدمين بضعف، فإن هذا يقلل من قدرة الجسم على التوازن ويزيد من فرص الإصابة بجروح وكدمات.

2- زيادة الوزن: تساعد الحركة المستمرة على تحفيز إطلاق الجسم جزيئات تساعد على حرق الدهون والسكريات. لذا فإن الجلوس طوال اليوم يقلل من فرص تحفيزها، ما يؤدي إلى اكتساب الوزن في عدد من المناطق غير النشيطة.

3- إلحاق الضرر بالظهر: اتخاذ وضعية جلوس خاطئة قد يؤذي الظهر ويتسبّب في وضع ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري، ما قد يؤدي إلى تلف مبكر فيها ينتج عنه ألم مزمن في الظهر وفق "سكاي نيوز".

4- الأرق والاكتئاب: وجدت دراسات أن فرص الإصابة بالاكتئاب والأرق تزداد لدى الأشخاص الذين يميلون للجلوس فترات طويلة يومياً.

5- أمراض القلب: من الممكن أن يتسبّب الجلوس المطول بإلحاق الضرر بالقلب. ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمضون أكثر من 23 ساعة أسبوعياً في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر بنسبة 64 في المئة.

6- تصلب الكتفين والعنق: كما هو الحال مع عضلات الأقدام والأرداف، فإن الجلوس المطول قد يتسبّب في تصلب عضلات الرقبة والكتفين.