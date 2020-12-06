- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، قبل قرار متوقع من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستشدد قيود التباعد الاجتماعي مع مواجهة السلطات الصحية صعوبة في احتواء ثالث موجة من تفشي المرض.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 37546 إضافة إلى 545 حالة وفاة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:25 AM
إجمالي الإصابات 37546 ووفاة 545 حالةكوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، قبل قرار متوقع من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستشدد قيود التباعد الاجتماعي مع مواجهة السلطات الصحية صعوبة في احتواء ثالث موجة من تفشي المرض.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 37546 إضافة إلى 545 حالة وفاة.
، كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.